Turbine Potsdam war der große Favorit - und wurde dieser Rolle mühelos gerecht: Beim Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach gewann das Team von Matthias Rudolph am Sonntagvormittag mit 7:0. Damit eroberten die Turbinen - mindestens für einige Stunden - den zweiten Tabellenplatz in der Frauenfußball-Bundesliga.

Nach der Pause dauerte es nur eine gute Minute bis zum nächsten Tor. Lena Petermann schoss das 4:0 (47.). Es sollte die Hälfte der Neuverpflichtung vom SC Freiburg werden. Mit zwei weiteren Treffern (73./82.) machte Petermann ihren Hattrick perfekt. Felicitas Rauch erledigte in der Schlussminute per Elfmeter den 7:0-Endstand.

Die Potsdamerinnen waren von der ersten Minute an dominant - und drängten Gladbach in die eigene Hälfte. Das spiegelte sich auch schnell im Ergebnis wider: Gerade einmal zwanzig Minuten waren vorüber, da stand es durch Treffer von Anna Gasper (12.) und Sarah Zadrazil (18.) 2:0 für Turbine. Rieke Dieckmann legte noch vor der Pause das 3:0 nach (38.). Für die Gastgeberinnen war das noch schmeichelhaft.

Für die Potsdamerinnen war es der dritte Sieg in Folge. Mit der Serie arbeiteten sie sich - nach mäßigem Saisonstart - in die Spitzengruppe der Bundesliga vor. Nun steht erstmal eine Länderspielpause an. Weiter geht es für Turbine dann am 17. November im Pokal beim MSV Duisburg (14 Uhr), ehe eine Woche danach in der Liga ein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen ansteht (25. November, 14 Uhr).