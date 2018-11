Der ehemalige Box-Weltmeister Tyron Zeuge aus Berlin hat eine neue sportliche Heimat: Der 26-Jährige unterschrieb einen Vertrag bei AGON. Das teilte der Boxstall, der ebenfalls in der deutschen Hauptstadt beheimatet ist, am Donnerstag mit.

Bis Mitte diesen Jahres hatte Zeuge bei Sauerland Event unter Vertrag gestanden. Dieser wurde aufgelöst. Kurz darauf hatte der Berliner bereits im September in Potsdam bei einem AGON-Event gekämpft. In der MBS Arena gewann er vor über 1.000 Zuschauern in der achten und damit letzten Runde gegen den Senegalesen Cheikh Dioum durch Knockout. Am selben Ort hatte er 2016 seinen größten Triumph gefeiert: die WBA-Weltmeisterschaft im Supermittelwicht.

AGON äußerte große Freude über die Verpflichtung Zeuges, der von Jürgen Brähmer trainiert wird. "Unser junges AGON-Team feiert dieser Tagen den ersten Geburtstag", sagte Geschäftsführer Ingo Volckmann in einer Mitteilung, "und wir sind froh und auch ein bisschen stolz, dass sich mit Tyron Zeuge ein weiterer hochkarätiger Boxer für uns entschieden hat. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm!"

Zeuge hat aktuell eine Bilanz von 23 Siegen in 25 Kämpfen. Neben Zeuge hat AGON unter anderem den früheren Mittelgewichtschampion Jack Culcay unter Vertrag.