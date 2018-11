Es ging richtig zur Sache in der Arena am Ostbahnhof: Bem Spiel des Sechstplatzierten gegen den Tabellenfünften konnte sich keine Mannschaft entscheidend absetzen - auch nicht im Schlussviertel. Dieses allein war schon das Eintrittsgeld wert.

Alba Berlin hat sein Heimspiel gegen den Tabellennachbarn Bamberg 92:88 gewonnen und schiebt sich in der Tabelle am Kontrahenten vorbei. Im Duell des Tabellensechsten gegen den Fünften, entwickelte sich ein temporeiches und unterhaltsames Spiel. Keines der beiden Teams konnte sich in den ersten Hälfte entscheidend absetzen. So stand es vor dem letzten Viertel 76:76. Die Schlussphase wurde dann auch richtig spannend.

Beide Teams spielten voll auf Angriff - die entstandenen Freiräume in der Bamberger Defensive nutzten die Gastgeber clever aus. Aber diese Bamberger ließen sich einfach nicht abschütteln. In den letzten Minuten hielt es keinen der gut 9.000 Zuschauer auf den Sitzen, die Führung wechselte - aber Alba behielt die Oberhand. Bester Berliner Werfer war Rokas Giedraitis mit 19 Punkten.

Alba reist in einer Woche nach Würzburg und wird versuchen, sich tabellarisch weiter zu verbessern.