Kapitän Giffey stellt persönlichen Rekord auf - Alba Berlin gewinnt souverän in Würzburg

24.11.18 | 22:44 Uhr

Die jungen Wilden von Alba Berlin haben ein weiteres Mal bewiesen, dass sie trotz Verletzungssorgen zu Großem fähig sind. In Würzburg hat der Tabellenzweite mit 94:75 gewonnen. Kapitän Niels Giffey konnte einen persönlichen Rekord aufstellen. Von Uri Zahavi



Alba Berlin hat sein Auswärtsspiel in Würzburg souverän mit 94:75 gewonnen. Die junge Mannschaft aus der Hauptstadt hat die Partie über die komplette Dauer dominiert und geriet zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Gefahr. Als bester Werfer und überragender Berliner ging Kapitän Niels Giffey mit 25 Punkten aus dem Spiel hervor, der damit einen persönlichen Karriererekord in der Basketball-Bundesliga aufgestellt hat.

Alba überrollt Würzburg in der Anfangsphase

Was passiert, wenn die Bubis von Alba Berlin einmal ins Rollen kommen, das mussten in der Anfangsphase geradezu hilflos wirkende Würzburger am eigenen Leib und in eigener Halle erfahren. Die Berliner von Coach Aito Garcia Reneses erwischten einen herausragenden Start. Von großen Personalsorgen und dem Fehlen von Leistungsträgern wie beispielsweise Joshiko Saibou und Peyton Sivawar waren dem Tabellenzweiten nicht anzumerken. Die Albatrosse spielten aggressiv und körperbetont, ohne dabei überhart zu agieren. In der Offensive tat sich Niels Giffey als treffsicherer Punktesammler hervor. Und wenn es mal krachen sollte, war Albas Litauer Rokas Giedraitis nicht weit. Wie der 26-Jährige sich durch die gegnerische Abwehrreihen tankte, den Ball mitunter in den Korb prügelte, war ebenso dynamisch wie in gewisser Weise elegant. Alba führte nach dem ersten Viertel mit zehn Punkten - zur Freude der mitgereisten Berliner Fans, die den Rest der Halle stimmungstechnisch immer wieder verblassen ließen.

Berliner Lehrstunde in Sachen Kaltschnäuzigkeit

Selbiges wiederholte ihr Team auch im zweiten Durchgang mit den Würzburgern. Das zweite Viertel geriet nicht nur zu einer Demonstration Berliner Stärke - sondern zeigte auch, dass Unerfahrenheit nicht im Gegensatz zu Souveränität stehen muss. Denn die jungen Wilden aus der Hauptstadt verwalteten die Führung nicht nur - sie bauten sie aus. Alle Wechsel, die Coach Aito durchführte, funktionierten. Die fünf auf dem Parkett wirkten, in welcher Konstellation auch immer, aufeinander abgestimmt. Niels Giffey, Alterspräsident, Kapitän und in der ersten Halbzeit "Mister 100-Prozent-Wurfquote", ging voran und orchestrierte seine Mitspieler. Zur Pause führten die Albatrosse mit 17 Punkten. Die jungen Wilden "wackelten" nur ein einziges Mal: Anfang des dritten Viertels kamen die Würzburger bis auf zwölf Punkte Unterschied heran. Aber diese Phase "wacklig" zu nennen, wäre schon arg schwarzmalerisch. Die Berliner zeichnete in diesem Duell aus, dass sie auf alles eine Antwort zu haben schienen. Zogen die Würzburger das Tempo an, schaltete Alba einen Gang hoch. Das Berliner Spiel geriet zu einer Lehrstunde in Sachen Dominanz und Kaltschnäuzigkeit.

Spaziergang im letzten Viertel

Mit 16 Punkten Vorsprung ging Alba ins Abschlussviertel - und ließ sich das Spiel, an diesem Tag wenig überraschend, nicht mehr nehmen. Die Berliner schaukelten die Partie in der Folge entspannt nach Hause und gewannen letztlich mit 94:75. Die Hauptstädter bleiben somit auf dem zweiten Tabellenplatz und in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Bayern München. Sendung: rbb24, 24.11.2018, 21:45 Uhr