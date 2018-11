Am ersten Wettkampfstag des Bahnrad-Weltcups im Berliner Velodrom standen die Teamwettbewerbe auf dem Programm. Hierbei hat das deutsche Bahnrad-Trio der Männer im Teamsprint den dritten Platz erreicht. Das Team um den Cottbuser Maximilian Levy konnte sich im kleinen Finale mit einem starken Finish in 43,788 Sekunden gegen die Starter des niederländischen Beat Cycling Clubs durchsetzen. Den Titel holte sich die niederländische Nationalmannschaft im Finale gegen Großbritannien.

Das deutsche Bahnrad-Duo der Damen machte es noch besser und gewann die Silbermedaille. Olympiasiegerin Miriam Welte und Emma Hinze mussten sich im Finale nur den Russen Anastasija Woinowa und Daria Schmelewa geschlagen geben.

Eine kleine Enttäuschung gab es für den deutschen Vierer. Für Leon Rohde, Felix Gross, Domenic Weinstein und den Berliner Theo Reinhardt blieb in der 4000-Meter Mannschaftsverfolgung in 3:58,200 nur der sechste Platz. Den Sieg holte sich Australien vor Dänemark und Kanada. Der ersatzgeschwächte deutsche Vierer der Frauen war auf dem achten Platz in 4:31,425 Minuten chancenlos. Der Sieg ging an Großbritannien vor Australien und Kanada.

Der Bahnrad-Weltcup im Berliner Velodrom läuft noch bis Sonntag.