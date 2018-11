40 Kilometer in einer Stunde - und immer im Kreis

Höher, schneller, weiter - die Grenzen des eigenen Körpers durch sportliche Herausforderungen austesten: So lautet das Lebensmotto von Michael Teuber. Der 50-Jährige ist fünfmaliger Rad-Paralympics-Sieger und hat eine bewegende Lebensgeschichte hinter sich. Als Abiturient hat er einen Autounfall. Die Diagnose schmettert den Jugendlichen nieder: Der zweite und dritte Lendenwirbel sind gebrochen, eine inkomplette Querschnittlähmung wird diagnostiziert. Das bedeutet für Teuber ein Leben im Rollstuhl.

Doch der Wahl-Augsburger lässt sich nicht unterkriegen, kämpft sich zurück ins Leben. Schon in der Reha trainiert er hart, kann mit Hilfe von Gehapparaten den Rollstuhl bald zur Seite stellen. Er beschließt, aufs Rad zu steigen - seitdem geht es sportlich steil bergauf. Teuber ist fünfmaliger Paralympics-Sieger und zigfacher Weltmeister. Jetzt will er beim Bahnrad-Weltcup in Berlin seinen eigenen Weltrekord verbessern.