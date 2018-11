Am Sonntag sind Alba Berlin-Geschäftsführer Marco Baldi und Vizepräsident Henning Harnisch auf Einladung des Auswärtigen Amtes nach China gereist. Sie begleiten Außenminister Heiko Maas auf seiner Reise nach Peking und bilden dort den sportlich-kulturellen Rahmen des Delegationsbesuchs.

Seit Jahren engagiert sich der Berliner Basketball-Verein für die Kooperation und Verständigung beider Länder. So hat der achtfache deutsche Meister in den letzten Jahren mehr als 10.000 junge Chinesen und Deutsche miteinander in Kontakt gebracht.

Die Profimannschaft war seit 2011 bereits drei Mal in China zu Gast, um sich mit Teams der Profiliga CBA zu messen.