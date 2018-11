Der Berliner Basketballprofi Tim Schneider wird in Zukunft nicht nur für Alba Berlin, sondern auch für die deutsche Nationalmannschaft auf Körbejagd gehen. Der 21 Jahre alte Power Forward steht im Kader für die WM-Qualifikationsspiele in Griechenland (Patras, 30. November, 18 Uhr) und gegen Estland (Ludwigsburg, 03. Dezember, 20 Uhr). Das hat der Nationaltrainer und ehemalige Alba-Spieler und -Coach Henrik Rödl am Dienstag bekanntgegeben.

Schneider ist gebürtiger Schöneberger, er wuchs in Berlin und Teltow auf. Nach ersten Jahren bei Eintracht Stahnsdorf wechselte er ins Nachwuchsprogramm von Alba. Sein Bundesliga-Debüt gab er 2016, doch danach sah es zunächst nicht aus, als werde Schneider eine ernsthafte Option für Albas Profimannschaft.

Mit dem Engagement des Spaniers Aito Garcia Reneses in Berlin änderte sich das. Der als großer Talentförderer bekannte Trainer gab Schneider eine Chance - und der nutzte sie. Der 2,08 Meter große und 108 Kilo schwere Forward bekommt im Schnitt etwa 15 Minuten Spielzeit und das Vertrauen, auch Fehler machen zu dürfen. Besonders von hinter der Dreierlinie ist Schneider ein gefährlicher Schütze. Das gibt seinem Coach Garcia Reneses die Möglichkeit, das Spielfeld breit zu machen und Platz für die anderen Großen unter den Körben zu schaffen.