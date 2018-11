Vier Guards sind bei Alba Berlin momentan vom Sport befreit, Verletzungssorgen auf den kleinen Positionen suchen den Klub in dieser Saison hartnäckig heim. Nun hat der Sportdirektor Himar Ojeda darauf reagiert: Er verpflichtete den ehemaligen NBA-Profi Jordan Crawford. Das bestätigte Alba rbb|24 am Montagmittag auf Anfrage. Zuerst hatte die "Morgenpost" darüber berichtet.

Crawford war am Vormittag in Tegel gelandet, nun soll er als Nothelfer einspringen - zunächst nur für einen Monat. "Das ist alles sehr schnell gegangen, gerade habe ich das Angebot bekommen und schon bin ich hier. Ich spiele zum ersten Mal in Europa, was eine spannende Erfahrung für mich ist", ließ sich Crawford in einem ersten Kommunikee zitieren.

Der 1,93 Meter große Shooting Guard aus Detroit wurde 2010 in der ersten Runde von den New Jersey Nets gedraftet. Er machte in sechs Jahren insgesamt 294 NBA-Spiele, für Atlanta, Washinton, Boston, Golden State und zuletzt New Orleans - und zwar nicht nur als Bankwärmer. Crawford gelangen im Schnitt während der regulären Saison 12,2 Punkte pro Spiel. In fast 100 Partien war er Teil der Starting Five.