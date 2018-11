Die Erfolgsserie von Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga ist gerissen: Nach fünf - zumeist sehr deutlichen - Siegen haben die Albatrosse am Samstagabend bei Aufsteiger Rasta Vechta überraschend die erste Niederlage der Saison kassiert. Am Ende hieß es 80:69 für die Niedersachsen. Damit verpasste Alba den Sprung an die Tabellenspitze.

In Vechta zogen die Hausherren nach ausgeglichenen Anfangsminuten bereits im Laufe des ersten Viertels davon. Nach zehn Minuten führten sie mit 27:15. Ein Vorsprung, den sie fortan nicht mehr aus der Hand geben sollten. Erst im letzten Viertel gelang es dem verletzungsgeplagten Team von Aito Garcia Reneses, den Tabellen-Achten ein wenig in Bedrängnis zu bringen. Die Wende gelang den Berlinern jedoch nicht mehr.

