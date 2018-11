Bursa begann selbstbewusst in der eigenen Halle, doch auch Alba spielte immer wieder schnell nach vorne, so dass sich eine offene und temporeiche Begegnung entwickelte. Beide Offensiven wussten immer wieder gut an den Korb zu spielen und Treffer zu erzielen. Das erste Viertel war somit eng und lange Zeit konnte sich keine Mannschaft einen Vorsprung erarbeiten. Erst in den letzten Minuten des ersten Spielabschnitts wurde Alba dominanter und erarbeitete sich einen sieben-Punkte-Vorsprung.

Auch im zweiten Abschnitt war Alba das beherrschende Team und spielte ein komfortables Punktepolster heraus. Berlin hatte den Gegner jetzt unter Kontrolle und konnte die Angriffe der Türken immer wieder unterbinden und selbst schnell und effizient punkten. Mit 20 Punkten Vorsprung gingen die Albatrosse in die Pause.