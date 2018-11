Wird Alba Berlin wie im vergangenen Jahr die Zwischenrunde im Basketball-Eurocup erreichen? Am Mittwochabend wurde die Beantwortung dieser Frage noch einmal vertagt, denn wie schon in der ersten Partie gegen Cedevita Zagreb hatten die Berliner auch diesmal das Nachsehen und kassierten in der Vorrunden-Gruppe B ihre zweite Niederlage.

Dabei fiel das Resultat vor eigenem Publikum mit 102:109 (38:61) ähnlich knapp aus wie beim Auswärtsspiel Mitte Oktober, als die Albatrosse in Zagreb nur knapp mit 73:75 (38:36) verloren hatten. Zwar kamen die Berliner am Mittwoch mit jedem Viertel besser ins Spiel, doch der in der ersten Hälfte erlittene Rückstand (11:32; 27:29) ließ sich auch durch eine starke zweite Halbzeit nicht mehr wettmachen (25:18, 39:30).