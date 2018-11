Die Berlin Volleys haben das Halbfinale des deutschen Volleyball-Pokals erreicht. Der amtierende Meister setzte sich am Sonntag in der Runde der letzten acht Mannschaften gegen den Brandenburger Bundesliga-Rivalen Netzhoppers KW-Bestensee mit 3:0 (25:20, 25:22, 25:19) durch. Der US-Amerikaner Benjamin Patch mit einer Angriffsquote von 85 Prozent sowie der Franzose Nicolas Le Goff waren vor 736 Zuschauern in der Landkost-Arena von Bestensee die herausragenden Kräfte beim Sieger.