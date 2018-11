Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat in der vergangenen Spielzeit einen Rekordumsatz von 152,9 Millionen Euro verzeichnet. Diese frohe Botschaft konnte der Verein am Montagabend in der Messehalle 18 am Berliner Funkturm den versammelten Mitgliedern verkünden.

Thema war unter anderem der Konflikt zwischen Verein und Fans in den letzten Wochen. Aufsichtsratvorsitzender Dr. Torsten-Jörn Klein stimmte versöhnliche Worte an: "Wir sind eine Familie. Wir sind die Hertha-Familie und die muss miteinander reden. Was das bewirkt, haben wir am Samstag gesehen. Das Stadion stand wie ein Mann hinter der Mannschaft und kurz vor Schluss der Ausgleich. Nur gemeinsam sind wir stark", sagte Klein.

In Zukunft soll wieder miteinander gesprochen werden, um die Differenzen der vergangenen Wochen aus der Welt zu schaffen. Wilhelm Henning, Vorsitzender des Ältestenrats, stellte sich zudem vor den Leiter der Kommunikationaabteilung, Paul Keuter. Der sei zwar "an der ein oder anderen missglückten Aktion beteiligt" gewesen, dies entschuldige aber keine Form von Beleidigung und Bedrohung, so Henning. Ob das Angebot zum Dialog auch von den Fans angenommen wird, ist nach den starken Vorwürfen offen.