Das Wetter in Köpenick war trüb – passend zum November. Die Stimmung bei den Eisernen aber war noch trüber. Der 1. FC Union kickte am 14.11.1998 in der drittklassigen Regionalliga, gerade einmal 3.300 Zuschauer waren gegen Chemnitz ins Stadion an der Alten Försterei gekommen.

Schon in der Premierensaison 1998/99 hat sich "Eisern Union" fest bei Union-Fan Arbeit eingebrannt: "Das war schnell ein Ritual: Immer derselbe Ablauf kurz vor dem Anpfiff. Erst wurde 'Football is coming home' gespielt, dann 'All You Need is love', und dann 'Eisern Union'. Dann wusste jeder: Jetzt geht es los."

20 Jahre sind seitdem vergangen. Das Stadion an der Alten Försterei wurde in ein modernes Schmuckkästchen ausgebaut, Union spielt als Spitzenteam der 2. Liga schon länger um den ersehnten Aufstieg in die Bundesliga. Vieles ist neu in Köpenick, Nina Hagen und ihr "Eisern Union" sind geblieben.