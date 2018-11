BR Volleys besiegen belgischen Rekordmeister in vier Sätzen

Start in die Champions League

Die BR Volleys sind mit einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen den vierzehnmaligen belgischen Meister Noliko Maaseik in die diesjährige Champions-League-Saison gestartet.

In der Gruppe D boten die Berliner am Donnerstagabend eine ansprechende Leistung und zeigten ihren Fans, dass sie die Niederlage gegen United Frankfurt am vergangenen Sonntag offenbar gut weggesteckt haben.