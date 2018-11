Zuhause bedeutet für Andreas "Zecke" Neuendorf: Steglitz. Hier wuchs der heute 43-Jährige in einer Wohnung in der Schildhornstraße auf. Dort lebte er mit Vater Rainer, seiner Mutter und seinen beiden Geschwistern zusammen. Nur rund 50 Meter von der Wohnung entfernt begann Zecke, auf einem Bolzplatz fast täglich zu kicken, bevor er mit fünf Jahren bei Stern 1900 in den Verein aufgenommen wurde.

Nach mehreren Stationen in Berlin klopfte Bayer Leverkusen 1994 an die Tür. Der damals 19-jährige "Andi" startete das Abenteuer Profifußball und machte sich schnell in einer Mannschaft mit Rudi Völler, Ulf Kirsten und Bernd Schuster einen Namen. "In der Zeitung stand: Gleich im ersten Training grätscht Neuendorf Bernd Schuster um - das macht man nicht" sagt Rainer Neuendorf und muss dabei lachen. "So war Andi eben nun mal. Für ihn war auch ein Bernd Schuster ein Spieler wie jeder andere auch." Ehrlichkeit, Offenheit und Teamgeist. Werte, mit denen Zecke Neuendorf auch in seiner Berliner und Ingolstädter Zeit in Verbindung gebracht wurde.