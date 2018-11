Eisschnelllauf in Japan

Claudia Pechstein blieb beim Weltcup-Auftakt im japanischen Obihiro am Sonntag hinter den Erwartungen zurück. Nach dem sechsten Platz tags zuvor im Massenstart kam die

fünfmalige Olympiasiegerin über die 3000 Meter nicht über Platz zwölf bei 16 Starterinnen hinaus. Die 46 Jahre alte Berlinerin habe sich im ersten Langstrecken-Rennen der Saison zwar nach eigenem Bekunden in den letzten zwei Runden gut gefühlt, "sie hat aber leider nicht die hohe Geschwindigkeit bekommen" , sagte Trainer Daan Rottier.



Für Pechstein ist es bereits die 27. Weltcupsaison der Karriere. Der Auftakt am Samstag im Massenstart machte ihr Mut für die kommenden Rennen. "Ich habe mein Herz in die Hand genommen, der Lohn war Platz sechs. Das macht mich sehr stolz, dass ich in meinem hohen Alter noch mit der Weltspitze mithalten kann", schrieb Pechstein bei Facebook. Es war das 300. Weltcuprennen ihrer Karriere.