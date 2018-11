Energie Cottbus hat nach drei Spielen ohne Niederlage beim Tabellenführer Osnabrück mit 1:3 verloren. Dabei versucht es Cottbus-Trainer Wollitz gegen seinen alten Verein zunächst defensiv, dann mutig offensiv, am Ende wird sein Team ausgekontert.

