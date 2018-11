Die Vereine der dritten Liga haben am Mittwochmittag mit einer gemeinsamen Pressemitteilung auf die Aussagen von DFB-Vizepräsident Rainer Koch zu einer möglichen Drittligareform reagiert. Darin kritisieren die Vereine deutlich Kochs Vorschlag, die dritte Liga in zwei Staffeln aufzuteilen.

Der DFB hatte bereits am Montag ein Update zu seinen Bemühungen gegeben. Beim Verband will man denmnach weiterhin aus fünf vier Regionalliga-Staffeln machen. Die dafür eingesetzte Arbeitsgruppe wolle einen konkreten Plan dem DFB Präsidium vorschlagen.

Das sehen die aktuellen Vereine der dritten Liga anders, sie fürchten um ihr Produkt, die dritte Liga. In dem gemeinsamen Schriftstück heißt es: "Die Drittligisten verlangen, die inzwischen stärkste 3. Liga aller Zeiten in ihrer über zehn Jahren bewährten eingleisigen Form zu erhalten und konsequent weiter zu professionalisieren." Deshalb haben sie sich in Wiesbaden getroffen, um gemeinsam auf die zuletzt laut geäußerten Vorschläge für Reformen rund um den Aufstieg in die dritte Liga zu äußern.

Der Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes (DFB) hatte am Dienstag der "Sportbild" gesagt, mit der Aufteilung der dritten Liga in zwei Staffeln könnte man für eine "echte pyramidale Ligenstruktur" sorgen, in der - so die Vision - unter der dritten Liga Platz wäre für fünf oder sechs Regionalligen aus denen bis zu sechs Aufsteiger ermittelt werden könnten (drei pro 3.Liga-Staffel).

Im vergangenen Jahr hatten sich die Drittligisten deshalb noch zu einer Übergangsregelung bereit erklärt, nach der in dieser und der kommenden Saison jeweils vier statt drei Drittligisten absteigen, damit aus den fünf Regionalligen vier Teams aufsteigen können. In der Übergangsphase bis 2020 sollte eine Dauerlösung erarbeitet werden, mit klarem Anspruch: "Eine mehrheitsfähige Lösung kann nur beinhalten, dass die Meister aus vier Regionalligen direkt in die dritte Liga aufsteigen", heißt es in dem Papier vom Mittwoch noch einmal.

Die Diskussionen und Äußerungen der letzten Tage haben bei den Drittligisten nun für Zweifel gesorgt, dass sich die Verbände auf eine Neuaufteilung der Regionalligen in vier Ligen einigen können. In der Mitteilung heißt es, der DFB habe seine Glaubwürdigkeit in Bezug auf eine Neurregelung des Aufstiegs in die dritte Liga verloren. Deshalb kündigten die Drittliga Vereine an, dass es mit dem Zugeständnis des vierten Absteigers 2020 wieder vorbei sein könnte. Im Schreiben vom Mittwoch heißt es: