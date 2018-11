Zu diesem Zeitpunkt, nach 43 Minuten, waren die Eisbären aber schon langsam im Spiel angekommen und so fanden sie in Person von Brendan Ranford und Jamie McQueen eine äußerst überzeugende, weil schnelle Antwort auf die Düsseldorfer Führung. Innerhalb von gerade einmal 30 Sekunden glichen die Berliner aus (48./49. Minute) - mit einer wuchtigen Einzelleistung (Ranford) und eiskalt aus kurzer Distanz (McQueen).



Nachdem die Verlängerung vor 9.218 Zuschauern in der Mercedes Benz Arena keine Tore zu bieten hatte, musste eben das Penaltyschießen zur Entscheidung herhalten. Für die Eisbären trafen Kettemer und McQueen, Eisbären-Torhüter Poulin konnte einen Penalty der Düsseldorfer halten, den anderen setzte der Gogulla am Tor der Berliner vorbei.



In der Tabelle liegen die Berliner nun mit 32 Punkten auf Rang sechs, der am Ende der regulären Saison noch zur direkten Teilnahme an den Play-offs berechtigt. Am Sonntag spielen die Berliner in Ingolstadt (16.30 Uhr), am Dienstag empfangen sie in Berlin Straubingen.