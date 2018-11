Die Eisbären Berlin haben in einer spektakulären Partie das Schlusslicht Schwenningen gerade so besiegen können: Die Berliner gaben eine frühe Zwei-Tore-Führung her - um die Partie dann wieder zu drehen. Frank Hördler sorgte für eine der Szenen dieser Saison.

Es läuft die 46. Spielminute in der Arena am Ostbahnhof, da passiert es. Eisbären-Verteidiger Frank Hördler bekommt die Scheibe im Angriff, schaut einmal hoch und zieht ab. Der Puck zischt mit enormer Geschwindigkeit deutlich über den Kasten der Gäste. So weit, so wenig außergewöhnlich. Was sich in den Zehntelsekunden danach ereignet, gehört wohl sofort zu den Szenen dieser Eishockey-Saison. Es macht einmal laut "Bumm" und die Scheibe knallt gegen eine der zahlreichen Plexiglasscheiben hinter dem Kasten - zerschmettert diese in tausend Einzelteile. Als die Plexiglasscheibe langsam in sich zusammensackt, geht ein kurzes Raunen und dann großer Jubel durch die Arena. So etwas sieht man wirklich nicht alle Tage.

Das wird sich auch Michael Mallow mit seinem kleinen Sohnemann auf den Schultern gedacht haben. Der Eisbären-Fan bekommt direkt hinter dem Tor stehend zwar einen Glassplitter an die Wange, doch selbst ein kleiner, blutender Cut kann ihm sein Grinsen nicht vermiesen. "Das ist doch Hammer", erzählt der Anhänger. "Wir sind hier schließlich beim Eishockey. Das einfach der Hammer." Das Grinsen kann sich auch Scharfschütze Frank Hördler während der gut fünfzehnminütigen Spiel-Unterbrechung nicht verkneifen. "Man muss sagen, dass passiert im Training schon mal öfter. Aber, dass das heute genau da bei den Fans passiert - ist für die natürlich super", schmunzelt der 33-Jährige nach der Partie.