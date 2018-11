Bild: imago/Andreas Gora

4:0 gegen Straubing Tigers - Eisbären weiter im Aufschwung

27.11.18 | 22:44 Uhr

Dritter Sieg in Folge: Die Eisbären Berlin haben mit 4:0 gegen die Straubing Tigers gewonnen - und das äußerst souverän. Schon Mitte des ersten Drittels stellten sie die Weichen auf Sieg. Und der höchste Saisonsieg war nicht einziger Grund zur Freude.

Es war ein Abend der guten Nachrichten für alle, die es mit den Eisbären halten. Die erste gab es schon, da war die Partie gegen die Straubing Tigers noch gar nicht angepfiffen. Und sie bedeutete gleichzeitig das Ende vieler Spekulationen. Florian Kettemer - vor der Saison aus München in die Hauptstadt gekommen - bleibt bis Ende der Saison 2019/20 bei den Berlinern. Vier weitere folgten in sechzig Minuten auf dem Eis in der Arena am Ostbahnhof. Mit 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) besiegten die Eisbären am Dienstagabend die Gäste aus Niederbayern. Es war eine klare Angelegenheit im Duell des Tabellensechsten gegen den -siebten.

Doppelschlag binnen 49 Sekunden

In den ersten Minuten war das noch nicht abzusehen. Da sahen die 7.610 Zuschauer eine ausgeglichene Partie - und wenn ein Team leichte Vorteile hatte, war es Straubing. Das änderte jedoch schnell. Und die Eisbären brauchten dafür gerade einmal 49 Sekunden. Zunächst war es Jonas Müller, der mit dem Puck relativ ungehindert marschieren durfte - und mit einem leicht abgefälschten Schuss dem Straubing-Keeper keine Chance ließ (10.). Nicht einmal eine Minute später erzielte Brendan Ranford das 2:0 (11.). Große Mühe hatte er dabei nicht: Colin Smith hatte das Tor umkurvt und perfekt aufgelegt. Chancen den nächsten Eisbären-Treffer gab es bereits im ersten Drittel. Tatsächlich nachlegen konnten die Hausherren aber erst in der 23. Minute. Der Torschütze war wieder Brendan Ranford. Es war sein vierter Treffer in den letzten drei Spielen - und ein Tor zur rechten Zeit für die Berliner. Denn kurz zuvor hatte Straubing noch den Pfosten getroffen. 3:0 stand es also statt 2:1. Es sollte eine Vorentscheidung sein. Gleichzeitig war es sinnbildlich für das Spiel. Denn Straubing war keinesfalls hoffnungslos unterlegen, mühte sich - und schoss auch öfter aufs Tor als die Eisbären. Gegen die Effizienz der Berliner waren sie jedoch chancenlos.

Wüste Prügelei

Das änderte sich auch im letzten Drittel nicht mehr. Unspektakulär konnte man es nennen. Zumindest bis vier Minuten vor Schluss. Da erzielte zunächst Jamie MacQueen im Powerplay das 4:0 für die Eisbären. Und unmittelbar nach dem Bully folgte eine wüste Prügelei. Minutenlang war das - längst entschiedene - Spiel unterbrochen. Es flogen Fäuste, Helme und Handschuhe. Es folgten zahlreiche Strafen. Als das Spiel wieder lief, passierte in der sportlichen Auseinandersetzung nichts mehr. Das 4:0 ist der bislang höchste Saisonsieg für die Eisbären und der dritte in Serie. Zudem konnte Keeper Kevin Poulin den zweiten Shutout der Saison feiern.

"Das ist für mich Hockey-Heimat in Berlin"

"Wir haben genau gespielt, was der Trainer vorgegeben hat. Wir sind in unserem System geblieben und der Pouli [Anm. d. Red.: Torwart Kevin Poulin] hat wieder überragend gespielt", sagte Florian Kettemer bei Telekom Sport. Der 32-Jährige, der schon vor dem Spiel mit der Vertragsverlängerung im Fokus gestanden hatte, freute sich auf die weitere Zeit in Berlin: "Ich bin sehr zufrieden", sagte er. Er wolle sich bei den anderen Vereinen bedanken für die Angebote und die Wertschätzung, die man ihm damit entgegengebracht habe, aber: "Was es dann einfach ausgemacht hat, waren auch die Fans hier in Berlin. Wie die mich die letzte Zeit unterstützt haben und gezeigt haben, wie gerne sie mich hier sehen - mit Gesängen vor dem Bus und Nachrichten - hat mich berührt." Es habe ihm gezeigt: "Das ist für mich ein bisschen Hockey-Heimat in Berlin." Dort ist der torgefährlichste Verteidiger der Liga in drei Tagen auch gleich wieder gefragt: Am Freitag geht es ab 19:30 Uhr gegen die Kölner Haie. Für die Eisbären - nach dem Sieg auf Platz 5 der Tabelle - ist es die nächste Chance, auf dem Tableau vorzurücken. Und die Serie fortzusetzen.

