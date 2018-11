Wenn am Freitagabend die Eisbären Berlin in der Arena am Ostbahnhof spielen, wird es schon am Nachmittag voll unter der Warschauer Brücke. Am sogenannten Fanbogen treffen sich die Anhänger des Eishockeyvereins vor jedem Heimspiel.

Hier wird gegessen und getrunken, ein bisschen gefachsimpelt über das nächste Spiel. Auch am vergangenen Freitag gegen die Krefeld Pinguine war das so. Alles wie immer also - könnte man meinen. Doch es gibt ein Problem: Die Tage der Fan-Begegnungsstätte sind gezählt.