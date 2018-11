Bild: imago/DeFodi

DEL: Neuauflage des Finals - Eisbären verlieren unglücklich in München

01.11.18 | 22:52 Uhr

Die Eisbären Berlin verlieren ein unterhaltsames Eishockeyspiel beim Deutschen Meister in München mit 1:3. Die Berliner zeigen eine gute Leistung, verzweifeln aber ein ums andere Mal an sich selbst - und an Münchens Torhüter Danny aus den Birken.



Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beim Deutschen Meister in München knapp mit 1:3 (1:0, 1:0, 1:1) verloren. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie (gegen Nürnberg und Bremerhaven) zeigten die Berliner beim EHC zwar eine starke Partie, mussten aber dennoch die siebte Saisonniederlage hinnehmen.



München mit den besseren Chancen

Ein großes Problem bei den Eisbären sind in dieser Saison bisher die Strafzeiten - sie bekommen einfach zu viele und oft ziemlich unnötige. So dürfte Trainer Clement Jodoin auch der Start in dieses Spiel nicht gefallen haben, denn bereits nach vier Minuten sah er sein Team zum ersten Mal in doppelter Unterzahl. Das Drei gegen Fünf überstanden die Eisbären auch dank Torhüter Poulin, der wieder einmal mit einigen guten Paraden in die Partie startete. Auch an diesem Donnerstagabend in München kam Poulin wieder auf eine Fanquote von mehr als 90 Prozent, beim 1:0 der Münchner (13. Minute) sah der Eisbären-Torhüter aber nicht ganz glücklich aus, als es Maximilian Kastner irgendwie gelang, aus spitzem Winkel eine kleine Lücke zwischen dem Pfosten, Poulins Arm und seinen Beinen zu finden. Die Schussstatistik nach dem ersten Drittel wies ein ausgeglichenes 13:13 zwischen den Teams aus, aber jene der Münchner wirkten bis zu diesem Zeitpunkt deutlich gefährlicher.



München kurios, Eisbären knacken Danny aus den Birken

Etwas im falschen Film dürften sich die Eisbären dann aber doch gewähnt haben, als München nur 17 Sekunden nach Beginn des zweiten Drittels mit 2:0 in Führung ging. Ein Passversuch von hinter dem Tor der Berliner wurde abgefälscht, segelte durch die Luft und landete tatsächlich hinter Eisbären-Torwart Poulin im Tor. Die Eisbären brauchten bis in die Schlussphase des zweiten Drittels um sich davon zu erholen, dann bekamen sie aber in doppelter Überzahl gleich zwei große Chancen durch Colin Smith und Brendan Ranford zum Anschlusstreffer (40. Minute), in deren Folge sich eine Schlägerei der (für DEL-Verhältnisse) raueren Art zwischen Ranford und dem Münchener Keith Aulie entwickelte. Im Schlussdrittel war es lange Zeit Münchens Torwart Danny Aus den Birken, der die Eisbären davon abhielt, das nun längst verdiente Tor zu erzielen. Zwei Spiele war er vor dieser Partie ohne Gegentor, weitere 49 Minuten hielt der deutsche Nationaltorhüter auch gegen die Eisbären die Null, dann kam Mark Cundari, der - schön freigespielt von Andre Rankel - rechts oben einschoss und für eine dramatische Schlussphase sorgte (50.). Keine Minute später setzte Micki Du Pont einen Schuss an die Latte, die beste Chance zum Ausgleich für die Berliner.



Siebte Niederlage für die Eisbären

Erst als die Eisbären Sekunden vor dem Ende Torwart Poulin vom Feld nahmen, traf Münchens Patrick Hager zum entscheidenden 3:1. Damit verloren die Berliner bereits zum siebten Mal in dieser Saison, mit der Leistung allerdings konnten sie durchaus zufrieden sein.

Sendung: rbb24, 01.11.2018, 21:45 Uhr