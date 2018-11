Eisschnelllauf | Weltcup in Japan

Claudia Pechstein hat am Sonntag ihre erste Top-Ten-Platzierung im diesjährigen Eisschnelllauf-Weltcup auf den Langstrecken verbucht. Über 3000 Meter trotzte die 46 Jahre alte fünfmalige Olympiasiegerin den eisigen und wechselnden Winden auf der Freiluftbahn im japanischen Tomakomai und war als Neunte in 4:18,92 Minuten erneut beste Deutsche. Der Sieg ging überraschend an die Kanadierin Isabelle Weidemann (4:10,18), die die besten Windbedingungen hatte.