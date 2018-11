Eine Halbzeit lang hatte der große Favorit Energie Cottbus so seine Probleme mit dem Underdog aus Brandenburg an der Havel. Aber nach der überraschenden Führung für die Gastgeber fanden die Lausitzer besser ins Spiel und gewannen schließlich souverän.

Titelverteidiger Energie Cottbus ist nach anfänglichen Schwierigkeiten souverän ins Halbfinale des Brandenburger Landespokals eingezogen. Beim Oberligisten Brandenburger SC Süd 05, mussten die Lausitzer zunächst den Rückstand hinnehmen. Karol Orlos traf aus rund 18 Metern sehenswert zur 1:0-Führung für den Underdog.

Doch die Freude hielt nicht lange an, denn nur 90 Sekunden später stand es schon wieder unentschieden. Energie-Stoßstürmer Kevin Scheidhauer staubte einen Schuss von Lasse Schlüter ab.

Energie tat sich im ersten Durchgang insgesamt schwer, legte dann aber in der zweiten Hälfte an Tempo zu. So war es nur eine Frage der Zeit, bis sich das auch in Toren ausdrücken würde. Dimitar Rangelov per Freistoß (51.) und Fabio Viteritti (68.) nach schönem Spielzug, machten den Halbfinaleinzug für den achtmaligen Pokalsieger perfekt.

