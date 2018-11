Der Kapitän von Energie Cottbus, Marc Stein, hat eine Operation am Nasenbein erfolgreich überstanden. Das teilten die Cottbuser am Dienstag auf Twitter mit.

Stein hatte sich am vergangenen Spieltag in der Partie gegen Kaiserslautern bereits in der sechsten Minute im Zweikampf verletzt. Trotz des Nasenbeinbruchs spielte Stein über die kompletten 90 Minuten und erzielte per Kopf die wichtige 1:0-Führung für die Lausitzer. Cottbus gewann die Begegnung am Ende mit 2:0.

Ob Stein bereits am kommenden Samstag im Spiel gegen die Sportfreunde Lotte wieder zum Einsatz kommen kann, steht noch nicht fest. Das Spiel wird ab 13:55 Uhr live im rbb-Fernsehen übertragen.