Bild: imago/Johannes Koziol/Steffen Beyer

Energie Cottbus empfängt KFC Uerdingen - Duell unter Freunden

29.11.18 | 18:10 Uhr

Am Samstag steht im Stadion der Freundschaft ein Duell unter Aufsteigern an. Interessant wird aber auch das Aufeinandertreffen zweier Trainer, die schon für den jeweils anderen Verein tätig waren und privat befreundet sind. Von Andreas Friebel

Die Wege von Claus-Dieter "Pele" Wollitz und Stefan Krämer haben sich in der Vergangenheit schon öfter gekreuzt. Als Energie Cottbus im Sommer 2014 einen neuen Trainer suchte, konnte Wollitz Krämer von dem Posten überzeugen, den er selbst für zwei Spielzeiten bis 2011 inne hatte. "Bevor ich Energie zusagte, habe ich lange mit Pele gesprochen. Er beschrieb mir den Verein sehr positiv", so Krämer damals im August. Energie war da gerade aus der zweiten Liga abgestiegen und startete einen Neuaufbau.

Ein knappes Jahr später taumelte die Mannschaft dem nächsten Abstieg entgegen und Krämer musste wieder gehen. Ihm folgte Vasile Miriuta. Und weil auch er den sportlichen Niedergang nicht stoppen konnte, kehrte Wollitz im Frühjahr 2016 ein zweites Mal nach Cottbus zurück. Seinen damals letzten Sieg in der dritten Liga feierte er mit Energie bei Rot-Weiß Erfurt (1:0). Trainer der Thüringer: Stefan Krämer. "Wir sind keine Typen, die im Anzug und ohne Gefühlsregung auf der Bank sitzen. Und wir haben eine ähnliche Idee vom Spiel“, beschrieb Krämer seine Gemeinsamkeiten mit Wollitz.

Dem einen droht der Abstieg, der andere will den Durchmarsch

Am Samstag kommt es nun zu einem weiteren Wiedersehen zwischen beiden Trainern. "Ich freue mich ihn wieder zu sehen. Wir haben uns in den vergangenen Jahren immer mit großem Respekt behandelt", so der Cottbuser Trainer. Am Samstag wird die Männerfreundschaft aber 90 Minuten ruhen, denn beide Übungsleiter stehen unter Druck. Cottbus braucht weiter jeden Punkt für den Klassenerhalt. Die Krefelder haben sich hingegen den Durchmarsch in die zweite Liga vorgenommen. Der ist fast schon Pflicht.

Vor etwa drei Jahren stieg der russische Investor Mikhail Ponomarev in den Klub ein. Mit seinen Millionen schaffte der KFC 2017 den Aufstieg in die Regionalliga West. 2018 folgte unter Stefan Krämer dann der Durchmarsch in die dritte Liga. 2019 möchte man gern in der zweiten Bundesliga ankommen. Entsprechend prominent wurde das Team im Sommer verstärkt. Mit Kevin Großkreuz steht sogar ein 2014er Weltmeister im Kader. Neid empfindet der ehemalige Uerdinger Trainer Claus-Dieter Wollitz (2003-2004) bei so einem Team aber nicht. "Wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat, dann sollte man sie auch nutzen."

Zwei weniger im Lazarett der Lausitzer

Auf Platz 4 steht der KFC momentan, nur ein Punkt fehlt zu einem Aufstiegsplatz. Energie hat aktuell zwei Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge und nach wie vor personelle Sorgen. Gerade im Mittelfeld schmerzen die längerfristigen Ausfälle von Marcelo Freitas und Tim Kruse sehr. "Dahinter können wir uns jetzt aber nicht verstecken. Egal wer spielt. Wenn wir Samstag wieder so auftreten wie zuletzt in Osnabrück, gerade in der ersten Halbzeit, dann haben wir keine Berechtigung in der dritten Liga zu spielen", sagt Wollitz. Ein strukturiertes Spiel und wieder mehr Laufbereitschaft fordert deshalb der Cottbuser Trainer von seiner Mannschaft. Und immerhin gibt es im großen Lazarett der Lausitzer auch zwei Rückkehrer. Lars Bender und Maximilian Zimmer sind nach wochenlanger Verletzungspause wieder einsatzbereit.