Der Deutsche Fußballbund hat am Dienstag die Spieltage 19 bis 23 in der dritten Fußball-Liga zeitgenau terminiert. Der FC Energie Cottbus trägt seine Partien in dem Zeitraum Mitte Dezember bis Anfang Februar immer am Wochenende und immer um 14 Uhr aus.

Am 15. Dezember empfängt Energie im Stadion der Freundschaft den kriselnden Absteiger Eintracht Braunschweig und fährt eine Woche später zum Rückrundenstart nach Rostock. Das Hinspiel hatte Cottbus 3:0 gewonnen, doch Hansa zeigte sich in den letzten Spielen stark verbessert und stabil.

Das Jahr 2019 beginnt für die Lausitzer mit einem Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden (26. Januar), gefolgt vom einzigen Sonntagsspiel auswärts in Unterhaching (03. Februar). Am 9. Februar hat der FC Energie dann die Kickers aus Würzburg zu Gast im Stadion der Freundschaft. Der Anstoß ist, wie immer, um 14 Uhr.