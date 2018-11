Die Handballer der Füchse Berlin treffen als Titelverteidiger des EHF-Cups in der Gruppenphase in einer Neuauflage des Endspiels des vergangenen Wettbewerbs auf Saint-Raphaël aus Frankreich. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in der Zentrale der Europäischen Handball-Föderation in Wien. Im Mai hieß es in Göppingen 28:25 für die Berliner - Torhüter Silvio Heinevetter zeigte damals eine herausragende Leistung.



Die weiteren Gegner der Berliner sind BM Logroño aus Spanien und Balatonfüredi KSE aus

Ungarn. Die ersten Spiele der Gruppenphase sollen am 9. Februar kommenden Jahres ausgetragen werden. Die Viertelfinals sind vom 20. bis 28. April vorgesehen, das Finalturnier findet am 18. und 19. Mai statt.