Union Berlin hat das Verfolgerduell in der Zweiten Fußball-Bundesliga für sich entschieden und ist auf Relegationsrang drei gesprungen. Gegen die SpVgg Greuther Fürth siegte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer mit 4:0 - und einer dürfte diesen besonderen Tag wohl nicht so schnell vergessen.

Joshua Mees war nach dem Abpfiff gefragt im Stadion An der Alten Försterei. Der 22-Jährige erzielte zwei Tore, ein drittes bereitete er vor. Erst zu Saisonbeginn war Mees zu den Unionern gewechselt. Doch der Start im neuen Team verlief holprig. Muskuläre Probleme plagten den gebürtigen Saarländer. In vier Einsätzen sprang kein Tor für ihn heraus - bis jetzt.

Fast schien es so, als hätten die Spieler die Ansage ihres Kapitäns Felix Kroos, der wegen einer Sprunggelenksverletzung auf der Tribüne sitzt, erhört. Ein frühes Tor forderte der Führungsspieler im Interview, denn damit taten sich die Köpenicker zuletzt schwer. Doch es war auch ein glücklicher Treffer: Weil Christopher Trimmel bei seiner Hereingabe im Abseits stand, hätte das Tor nicht zählen dürfen.

Denn an diesem verregneten Nachmittag in Köpenick sollte endlich seine große Stunde schlagen. Die Partie hatte gerade erst begonnen, da brachte Joshua Mees (5. Minute) den Ball zum ersten Mal im gegnerischen Tor unter.

"Wir wurden in den letzten Wochen vielleicht auch nicht immer mit Glück überschüttet. Letztendlich muss man es so nehmen wie es ist. Es gibt noch keinen Videobeweis, dass das Tor zurückgenommen werden kann. Deshalb sind wir froh, dass das Tor so passiert ist", kommentierte Sebastian Polter die Szene.

Die Fürther, die nach einer frühen Auswechslung ihren Rhythmus überhaupt noch nicht gefunden hatten, mussten zuschauen, wie Mees den Ball nur einige Minuten später erneut im Tor unterbrachte. Wieder kam die Mannschaft von Urs Fischer über rechts. Christopher Trimmel fand den freistehenden Mees, der problemlos einköpfte.