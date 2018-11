Viel Lust über seine Zeit in Osnabrück zu reden, hat Claus-Dieter Wollitz nicht, als er am Donnerstag auf der wöchentlichen Pressekonferenz spricht. Dabei gäbe es eine Menge zu erzählen. Mit den Niedersachsen stieg er in die 2. Bundesliga auf. Einige seiner Spieler waren in den großen Wettskandal von 2009 verwickelt. Und 2013 wurde er nach scharfer Kritik an der Klubspitze entlassen.



Doch all das mag Wollitz nicht mehr aufrollen. "Es ist nicht wichtig, ob ich einen sehen möchte oder nicht. Es ist ein normales Meisterschaftsspiel. Und anschließend steige ich in den Bus und fahre mit meinem Team zurück nach Cottbus."