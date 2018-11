imago/Defodi Audio: Inforadio | 10.11.2018 | Lars Becker | Bild: imago/Defodi

11. Spieltag | 1:4-Niederlage - Hertha BSC erlebt bitteren Nachmittag in Düsseldorf

10.11.18 | 19:50 Uhr

Gebrauchter Tag für Hertha BSC: In Düsseldorf verloren die Berliner am Samstagnachmittag mit 1:4. Es war eine verdiente Niederlage beim zuvor Tabellenletzten. Lange Zeit spielte Hertha in Unterzahl - und hatte der Wucht der Fortuna nichts entgegenzusetzen.



Es gab sie, die eine Schlüsselszene. In der 42. Minute. Hertha-Abwehrspieler Maximilian Mittelstädt arbeitete mit den Armen gegen Gegenspieler Jean Zimmer tief in der Düsseldorfer Hälfte. Ein unnötiges Foul - mit schwerwiegenden Folgen: Der 21-Jährige sah die Gelb-Rote Karte. Hatte sich Hertha BSC zuvor einen ausgeglichenen Kampf mit Düsseldorf geliefert, so waren sie danach vor allem eines: chancenlos. Mit einem 4:1-Heimsieg beendete die Fortuna am 11. Spieltag ihre Negativ-Serie mit sechs Niederlagen in Serie. Der Abwärtstrend der Berliner geht hingegen weiter: Fünf Ligaspiele ist das Team von Pal Dardai nun ohne Sieg.



Duda und Darida mit Großchancen

Düsseldorf startete mit viel Elan, aber ohne Durchschlagskraft. Und so war es Ondrej Duda, der nach 15 Minuten die erste Großchance des Spiels hatte. Im Strafraum nahm der Slowake den Ball stark an - scheiterte mit dem Abschluss dann aber im Eins gegen Eins an Michael Rensing. Mit dem Fuß konnte der Fortuna-Keeper den Schuss gerade noch abwehren. Es war einer der Momente, in der die spielerische Klasse der Berliner aufblitzte. Auch beim zweiten Abschluss gut zwanzig Minuten später war Duda beteiligt. Dieses Mal spielte er auf Vladimir Darida, aber auch der scheiterte aus spitzem Winkel an Rensing (36.). Es waren seltene Höhepunkte in einer sonst eher mäßigen Partie. Der ersten zwischen den beiden Klubs seit dem 15. Mai 2012 - dem Tag, an dem die Herthaner in einem skandalträchtigen Relegations-Rückspiel in Düsseldorf 2:2 spielten und in die zweite Liga abstiegen. Gut sechs Jahre später blieb alles friedlich. Und es war stimmungsvoll. Die Hertha-Fans beendeten ihren Stimmungsboykott - Pyrotechnik gab es keine.

In Unterzahl in die Defensive gedrängt

Düsseldorf brachte Hertha 42 Minuten lang - trotz sichtbarer Bemühungen und einiger Distanzschüsse - nicht wirklich in Gefahr. Dann folgte die Schlüsselszene - die Gelb-Rote Karte für Mittelstädt. Und fortan war alles anders. Das solide Auswärtsspiel, das es bisher gewesen war: passé. Schon in der 45. Minute hatte Dodi Lukebakio eine erste richtig gute Chance für die Düsseldorfer. Der Stürmer köpfte jedoch aus guter Position über das Tor. Nach der Pause wurde Düsseldorf immer dominanter. Der Tabellenletzte spielte, wie man es von einem Tabellenletzten kaum erwartet. Mutig - ja, wie befreit. Das wurde belohnt. Mit einem fulminanten Schuss von Takashi Usami ging Fortuna in Führung - und blieb nun im Sturm-Modus. Rouwen Hennings erzielte nach Pass von Matthias Zimmermann das 2:0 (63.), ehe der eingewechselte Benito Raman auf 3:0 (84.) und in der Nachspielzeit 4:1 erhöhte (90.+2). Davie Selke gelang mit einer schönen Aktion zwischenzeitlich der Ehrentreffer für Hertha (88.).

"Wir mussten alles riskieren"

Nach dem Spiel drehte sich dann auch alles um die Schlüsselszene in der 42. Minute. Ob es zu einfach sei zu sagen, es habe alles an der Gelb-Roten Karte gelegen habe, fragte der ARD-Reporter Davie Selke. Und bekam eine klare Antwort: "An was denn sonst." Er hätte sich mehr Fingerspitzengefühl vom Schiedsrichter gewünscht, sagte der Hertha-Stürmer. "Maxi nach den zwei Vergehen zwei Mal Gelb zu zeigen? Ich weiß es nicht. Schwierig." Pal Dardai wollte in der Analyse gar nicht zu lange beim Platzverweis bleiben. "a): Es war naiv von Maxi. Und b): Wir sind noch nicht so stark, dass wir über eine Halbzeit alles mit zehn Mann kompensieren können", sagte der Hertha-Coach. Und trotzdem hatte er in Unterzahl jede Menge gesehen, das ihn störte. "Wir müssen uns einige Sachen anschauen. Und es akzeptieren. Es war eine verdiente Niederlage durch die zweite Halbzeit, nicht die erste." Nun gelte es, zehn Tage hart zu arbeiten. Danach wartet am Samstag (24.11., 15:30 Uhr) ein Heimspiel gegen Hoffenheim. Und die nächste Chance, die Sieglos-Serie zu durchbrechen.

