Hertha vor Auswärtsspiel in Hannover - "Jetzt brauchen wir unbedingt einen Sieg"

29.11.18 | 16:25 Uhr

Ein Unentschieden dient Hertha als Mutmacher. Nun soll sich die Balance zwischen Angriff und Verteidigung verbessern. Bei Abstiegskandidat Hannover könnte dabei die Doppelspitze zum Einsatz kommen. Von Dennis Wiese



Salomon Kalou war irgendetwas zwischen Deospray und Dampflok. "Tsch, tsch, tsch". Immer wieder entwich dem Ivorer auf Herthas Trainingsplatz dieses Geräusch: "Tsch, tsch, tsch." Nein, Sprintübungen gehören sicher nicht zu den Vorlieben des 33-jährigen. Mit seinem scherzhaften Geräusch machte Herthas Offensivspieler das deutlich: "Ich war so schnell, ich konnte einfach nicht ohne das Geräusch", sagte Kalou nach dem laufintensiven Training am Dienstagvormittag augenzwinkernd. Während sich die Jungprofis abrackerten, sah Kalous Tempo eher nach Charlottenburger Senioren-Gruppe aus. Sein Laufpartner war Herthas Ältester, Vedad Ibisevic.



Trainer Dardai lobt Kalou und Ibisevic

Die beiden betagten Torjäger haben einen Bonus bei ihrem Trainer. Denn er weiß: Sie laufen und kämpfen dann, wenn es darauf ankommt. Wie beim 3:3 gegen Hoffenheim. "Beide sind gute Beispiele für die jungen Spieler, sie sind Vorbilder", so Dardai bei der Pressekonferenz am Donnerstagmittag vor dem Auswärtsspiel in Hannover (Samstag, 15.30 Uhr). Typen, die Hertha braucht nach mittlerweile sechs Spielen ohne Sieg. Auch dank der Moral, die Ibisevic und Kalou gezeigt haben, erkämpfte Hertha einen Punkt - und Zuversicht: "Das Spiel gegen Hoffenheim kann ein Wendepunkt in unserer Saison sein. Der Einsatz gibt uns Selbstbewusstsein für die kommenden Wochen. Jetzt brauchen wir unbedingt einen Sieg", so Kalou. "Wenn wir gewinnen, gehen wir mit einem ganz anderen Gefühl auf den Trainingsplatz, alles geht leichter. Und vielleicht können wir sogar wieder eine Serie starten", glaubt Rechtsverteidiger Valentino Lazaro.

Auf der Suche nach Balance

Das Zauberwort lautet: Balance. Beim offensivem Feuerwerk, mit 23 abgefeuerten Torschüssen, gegen Hoffenheim und insgesamt in den vergangenen Wochen war auffällig: Herthas Defensive wackelt. Zehn Gegentore gab es in den vergangenen drei Spielen. So viele Treffer hatten die Berliner zuvor in neun Partien kassiert: "Gegen Hoffenheim waren es viele individuelle Fehler. Wir müssen hellwach sein und uns gegenseitig coachen. Miteinander reden und einander aufbauen", schlägt Valentino Lazaro vor. Auch in Hannover wird Hertha auf die etatmäßige Innenverteidigung verzichten müssen: Karim Rekik und Niklas Stark fehlen verletzt. Routinier Fabian Lustenberger hat einen Platz sicher. Neben ihm könnte Jordan Torunarigha spielen. Bei der 1:4-Niederlage in Hannover hatte Herthas Eigengewächs ein unglückliches Comeback gegeben. Nach zwei Monaten Verletzungspause wurde Torunarigha zur Pause eingewechselt – und sah bei keinem der vier Gegentore gut aus. Jetzt sei er "stabil im Training", so Dardai und damit eine Option für die Startelf. Alternativ könnte der Niederländer Derrick Luckassen zu seinem fünften Bundesligaspiel kommen.

Mit Ibisevic und Selke?

Das Spiel gegen Hoffenheim scheint bei Hertha in vielerlei Hinsicht als Stimmungsaufheller und positives Beispiel zu dienen. So auch die letzte halbe Stunde, in der Kapitän Ibisevic und der eingewechselte Davie Selke eine Doppelspitze gaben. Zwei Tore gelangen Hertha in dieser Formation. Deshalb sind Ibisevic und Selke in Hannover auch von Beginn an eine Möglichkeit: "Ich denke darüber nach, ja", so Trainer Dardai auf der Pressekonferenz. Auch Mathew Leckie, der gegen Hoffenheim erstmals in dieser Saison von Beginn an spielte, ein Tor erzielte und sein bestes Spiel seit langem zeigte, wird wohl mitmischen. Zu Wochenbeginn hatte ein Infekt den Australier flach gelegt.



Keine Stimmung in den Stadien der 1. und 2. Liga

Wer auch immer aufläuft, Unterstützung von den Rängen wird Hertha keine bekommen, Gegner Hannover allerdings auch nicht - zumindest nicht während der ersten Halbzeit. In allen 18 Stadien der 1. und 2. Liga wird an diesem Wochenende geschwiegen - als Protest gegen Kommerz und Montagsspiele. Mit dem Duell zwischen Nürnberg und Leverkusen gibt es diesmal auch im Oberhaus ein Spiel am Montagabend – bei Fans wegen der Reisestrapazen besonders unbeliebt. Für den Beginn der zweiten Hälfte haben Herthas Anhänger eine Choreographie mit Schals und dann lautstarke Unterstützung angekündigt. Sie wollen ihrer Mannschaft in Hannover zu einem Sieg und vielleicht sogar zum Beginn einer Serie im Jahresendspurt verhelfen. Für Hertha nicht unmöglich bei den Gegnern Hannover, Frankfurt, Stuttgart, Augsburg und Leverkusen. Sie sollen die Berliner zu spüren bekommen, die auch Hoffenheim geärgert haben. Und vielleicht hören die Gegenspieler auch das markante "tsch, tsch, tsch" des heransprintenden Hertha-Oldies Salomon Kalou.



