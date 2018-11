Bild: dpa/Uwe Anspach

Hertha BSC empfängt RB Leipzig - "Wir haben eine Riesenchance zu gewinnen"

01.11.18 | 22:13 Uhr

War RB Leipzig im Olympiastadion zu Gast, ging es für Hertha BSC bislang heftig daneben. Am Samstag soll es anders laufen. Eins wird in jedem Fall anders sein: Bestimmte Fan-Utensilien sind nach den Ausschreitungen in Dortmund verboten. Von Astrid Kretschmer



Pal Dardai schaut kurz auf seine im Schoß gefalteten Hände, lächelt und tut dann so, als würde er sich partout nicht mehr erinnern können. "Wieso? Was ist passiert?", fragt der Trainer von Hertha BSC im Scherz. An den letzten Spieltag der vergangenen Saison will er sich lieber nicht erinnern. 2:6 hieß es damals gegen RB Leipzig im Olympiastadion. Am kommenden Samstag soll es anders laufen, da sind sich die Hertha-Verantwortlichen einig. Gut gelaunt strahlt der Ungar mehr als Zuversicht aus. Er habe mit seinen Co-Trainern Admir Hamzagic und Rainer Widmayer lange diskutiert, wie man mit dem Spiel umgehe, sagt Dardai. "So wie wir das sehen, haben wir eine Riesenchance zu gewinnen. Wir wollen alles, was wir bisher gesammelt haben, mit einem Dreier vergolden." Das ist mal eine klare Sieg-Vorgabe. "Die Spieler sind konzentriert, es herrscht eine gute Stimmung. Ich habe ein sehr gutes Gefühl", sagt der Chef-Coach.



Spitzenspiel gegen Leipzig

2:6 und 1:4 - die bisherigen Heimauftritte gegen RB Leipzig waren für Hertha Spiele zum Vergessen. Das sei weit weg, sagt Dardai. Nun spreche man aber über "ein anderes Spiel, einen anderen Tag". "Wir brauchen eine gute Tagesform. Wenn sieben, acht Spieler in unserer Startelf einen guten Tag haben, können wir jeden schlagen. Dann wird es für jeden schwer, auch für Bayern München." Auch Michael Preetz rechnet sich nach den zuletzt guten Resultaten einiges gegen den punktgleichen Tabellenfünften aus Leipzig aus. "Für uns ist es ein Spitzenspiel", sagt der Manager. "Eine Mannschaft, die wir hier zu Hause in den beiden Spielen nur sehr schwer bespielen konnten - RB Leipzig ist eine richtig gute Mannschaft, mit Qualität und wie wir in einer guten Verfassung im Moment", sagt Preetz. Nach dem 2:2 gegen Spitzenreiter Dortmund wird Dardai gegen Leipzig nicht nur personell umstellen. "Es ist ein anderer Gegner, eine andere Spielweise. Wir brauchen Veränderungen. Wir haben in dieser Saison drei, manchmal auch vier taktische Richtungen", so Dardai, ohne konkreter zu werden.



Selkes Einsatz in der Startelf ungewiss

So wird es wohl keine Fünfer-Abwehrkette wie in der Partie beim BVB geben. Der Oldie-Sturm Vedad Ibisevic und Salomon Kalou dürfte wieder das Vertrauen bekommen. Bis auf Mittelfeldspieler Mark Grujic hat Dardai alle Spieler zur Verfügung. Offen ließ Dardai, ob Davie Selke nach seinem Startelf-Einsatz im Pokal in Darmstadt (2:0) auch erstmals in der Bundesliga in dieser Saison beginnen wird. Der Ex-Leipziger dürfte heiß auf das Wiedersehen mit RB sein. "Er muss auf den Moment warten. Wenn das erste Tor kommt, dann wird alles wieder wunderbar aussehen. Er ist fit", sagt Dardai über den 23-Jährigen. Im Sommer musste sich Davie Selke einer Lungen-Operation unterziehen. Das Luxusproblem für Dardai: Der Trainer kann derzeit aus einer so großen Kader-Tiefe schöpfen wie nie zuvor. Da braucht es Fingerspitzengefühl. So sei beispielsweise auch Kapitän Ibisevic, der im Pokal, für Selke eingewechselt, wieder traf, "richtig gut drauf". Aber Konkurrenzsituation hin oder her - Dardai betont, wie sehr er und der Verein den jungen Stürmer schätzen. Man sehe Selke auch als Stürmer für die Zukunft. Wenn er sich stabilisiere, könnte er auch ein Kandidat für die Nationalmannschaft werden, sagt Dardai.



Hertha verbietet Banner und Blockfahnen im Olympiastadion

Mit einigen rigorosen Maßnahmen reagiert Hertha auf die Fan-Ausschreitungen am vergangenen Samstag in Dortmund. Der Hauptstadtclub untersagt beginnend mit dem Spiel gegen Leipzig "das Einbringen von Bannern, Spruchbändern, Blockfahnen und Doppelhaltern", heißt es in einer Mitteilung. Die Verbote gelten "bis auf Weiteres" sowohl für die Heim- als auch für die Auswärts-Fans im Olympiastadion. Die Verbote dürften vor allem organisierte Fan-Gruppierungen treffen. Da Hertha die "Sicherheit aller Zuschauer bestmöglich gewährleisten" wolle, werden künftig auch die Sicherheitsmaßnahmen "insbesondere bei den Einlasskontrollen" verschärft. Gut 100 Berliner Fans hatten sich in Dortmund eine Prügelei mit der Polizei geliefert und diese mit Faustschlägen, Fahnenstangen und anderen Gegenständen attackiert. Die Aufarbeitung der Ausschreitungen in Dortmund mit 45 Verletzten werde "noch einige Zeit in Anspruch nehmen", sagt Michael Preetz. Derzeit gebe es noch keine konkreten Ergebnisse. "Ich hoffe nicht, dass es eine Entwicklung in dieser Richtung gibt", sagt Preetz zu den jüngsten Ereignissen in Dortmund.



Und das Spiel gegen Leipzig? Das Verhältnis zwischen den Berliner Fans und dem Leipziger Club gilt als angespannt. Der Manager hofft vor allem darauf, dass gegen RB "die sportlichen Bilder in Erinnerung bleiben." Während Preetz dies sagt, schaut Trainer Pal Dardai wieder runter auf seine Hände im Schoß - diesmal ohne zu lächeln.

Sendung: rbb24, 01.11.2018, 21:45 Uhr