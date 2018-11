Am Dienstag kommen die Vertreter des des Ifab in London zusammen und beraten über mögliche Regeländerungen. Das Gremium ist so etwas wie der internationale Regelhüter des Fußballs, bestehend aus den vier britischen Landesverbänden England, Schottland, Nordirland und Wales, sowie der Fifa.

Am 22. November kommt es zu einem weiteren Treffen des Gremiums, dann muss das Ifab entscheiden, ob sie die diskutierten Regeländerungen bei der kommenden Hauptversammlung im März 2019 zur Abstimmung stellt.