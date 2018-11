Angriffe in Babelsberg und Dortmund

Bei Hertha-Spielen kam es im Oktober in Babelsberg und Dortmund zu gewalttätigen Ausschreitungen. Jetzt wurde bekannt: An beiden Vorfällen sollen Hooligans einer Gruppe beteiligt gewesen sein, die Verbindungen ins kriminelle Milieu hat.

Doch im Oktober dieses Jahres sorgten gleich zwei kurz aufeinander folgende Vorfälle für größeres Aufsehen: Zuerst hatten Hooligans nach einem Testspiel beim SV Babelsberg ein Szene-Lokal in Potsdam angegriffen. Wenig später sorgte der Streit um Pyrotechnik und ein Banner im Auswärts-Block bei einer Bundesliga-Partie in Dortmund für eine wüste Schlägerei - etwa 60 Menschen wurden an dem Tag verletzt.

Nun hat das Magazin "sport inside" des Westdeutschen Rundfunks recherchiert, dass bei beiden Vorfällen eine besonders berüchtigte Hooligan-Gruppe beteiligt war: "Kaliber 030".