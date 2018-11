Der Verein hatte das Verbot als Konsequenz für die Gewaltszenen während der Bundesliga-Partie in Dortmund verhängt.

Wenige Stunden vor der Bundesliga-Partie zwischen Hertha BSC und RB Leipzig haben die Anhänger der Berliner einen Stimmungsboykott für das Spiel angekündigt. Damit reagieren sie auf das vom Hauptstadtclub am Donnerstag verhängte Verbot, Blockfahnen, Banner, Spruchbänder und Doppelhalter mit ins Stadion zu bringen.

"Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir nicht einfach für Support sorgen und unseren Protest trotzdem zum Ausdruck bringen können. Deshalb wird es heute von unserer Seite aus keine organisierte Stimmung geben", kündigte der "Förderkreis Ostkurve" auf seiner Homepage an.

Dazu beigetragen habe zudem, dass ein für Donnerstag angekündigter "runder Tisch" zwischen Fans, der Geschäftsführung, dem Fanprojekt und der Fanbetreuung laut dem Förderkreis nicht stattgefunden habe.



"Selbstverständlich wollen wir keinem Herthaner untersagen, die Mannschaft zu unterstützen", heißt es in der Mitteilung weiter. "Wir selbst haben die Mannschaft und den Trainer über unsere Entscheidung im Vorfeld informiert und rufen alle Herthaner auf, gemeinsam ein Zeichen gegen Kollektivstrafen zu setzen und den Support für heute einzustellen."