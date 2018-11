Hertha BSC muss wochenlang auf Karim Rekik verzichten. Der Abwehrspieler hat sich im Testspiel am vergangenen Donnerstag gegen Erzgebirge Aue einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Diese Diagnose ergab eine MRT-Untersuchung am Freitag.

Bereits nach dem Spiel hatte Hertha-Trainer Pal Dardai sich verärgert über die Verletzung seines Spielers gezeigt. Rekik hatte bereits im Training am Mittwoch Probleme mit dem Oberschenkel, meldete sich für das Testspiel allerdings trotzdem fit. "Mit Karim müssen wir reden. Es hat im Training nicht so ausgesehen, als ob er fit ist. Jetzt kommen die Muskelprobleme. Das ist schade", so Dardai nach dem Spiel am Donnerstag.