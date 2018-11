Nach den Gewaltszenen im Hertha-Fanblock beim jüngsten Auswärtsspiel in Dortmund hat der Berliner Fußball-Bundesligist für das anstehende Heimspiel gegen RasenBallsport Leipzig verschärfte Sicherheitsmaßnahmen angekündigt und diverse Fahnen- und Bannerarten in den Fankurven beider Teams verboten.

So sind am Samstag im Olympiastadion jegliche Banner, Spruchbänder, Blockfahnen und Doppelhalter untersagt. Das gelte sowohl für die Heim- als auch für die Auswärtsfans, teilte Hertha BSC am Donnerstag mit. In einer zweiten Version der Erklärung konkretisierte der Verein später ausdrücklich, dass die Zaun- und Fanclubfahnen, beispielsweise das bekannte große "Ostkurve Hertha BSC"-Banner, von diesem Verbot ausgenommen sind.

Ob die neuen Sicherheitsregeln nur im Spiel gegen Leipzig zum Einsatz kommen, ist nicht klar. In der Vereinsmitteilung heißt es, das Verbot gelte ab sofort und bis auf Weiteres.

Auch bei den Einlasskontrollen sollen die Sicherheitsmaßnahmen erhöht werden. Hertha kündigte mehr Sicherheitspersonal an und rief dazu auf, dass Zuschauer frühzeitig zum Stadion anreisen.