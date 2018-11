Hertha-Ultras haben ein Treffen mit Vereins-Verantwortlichen abgesagt, bei dem über die Ausschreitungen in Dortmund und den Stimmungsboykott beim Heimspiel gegen Leipzig geredet werden sollte. Das teilten die Ultras am Sonntagnachmittag mit. Das bestätigte ein Vereins-Sprecher am Abend: Die Fangruppe sehe "nicht die Notwendigkeit eines exklusiven Treffens mit der Geschäftsleitung".



Der Erstligist hatte zuvor mitgeteilt, die Ultras zu einem Gespräch eingeladen zu haben. "Natürlich müssen wir an einen Tisch. Es müssen Dinge besprochen und Grenzen gezogen werden", sagte Manager Michael Preetz. Trainer Pal Dardai bemerkte: "Ich habe vor unseren Fans keine Angst. Wir reden mit ihnen."