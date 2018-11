199 Spiele and counting: Wenn Lustenberger noch ein paar Jahre für Hertha über den Rasen rutscht, wird er vielleicht noch Herthas Rekordspieler in der Bundesliga. Das ist noch Trainer Pal Dardai, der es 286 Einsätze brachte.

Wenig Spaß machte die Saison 2009/10. Durchaus überraschend musste Hertha als Tabellenletzter den Gang in die 2. Liga antreten. Dort konnte sich Lustenberger immerhin in einer ungewohnten Rolle ausprobieren...

Lustenberger hatte verstanden und stürzte sich umgehend in das Kopfballduell mit dem bösen Nürnberger Haarmonster. Mit Erfolg. Am Ende der Saison 2007/08 stieg Nürnberg ab.

So oder so ähnlich könnte es sich zwischen Favre und Lustenberger zugetragen haben: "Schau mal, Fabi! Da drüben ist das böse Nürnberger Haarmonster. Das hasst Kopfballduelle"

Das Verletzungspech von Hertha BSC ist enorm. Was haben Sie gedacht, als Javairo Dilrosun kürzlich beim Länderspiel Niederlande gegen Deutschland verletzt ausgewechselt wurde?

Ich habe gesehen, dass jemand am Boden liegt und gehofft, dass es jemand anderes ist. Dann habe ich aber bemerkt, dass es Javairo ist. Das ist natürlich schade für uns, aber wir haben in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen, dass die Leute dahinter bereit sind. Es gilt, das auch am Samstag gegen Hoffenheim umzusetzen. Die Spieler, die ihre Chance dann kriegen, wollen und werden sie nutzen. Daran müssen wir denken, nicht an die Verletzungsmisere.