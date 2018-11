Nach antisemitischen Beleidigungen während eines Landespokalspiels in Ludwigsfelde zieht der Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) erste Konsequenzen.



In einer Stellungnahme vom Dienstag verurteilte der FLB die Vorfälle ganz klar und verwies den Fall zur Aufklärung an das Sportgericht. "Jede Form von Gewalt, Diskriminierung, Antisemitismus und Extremismus hat nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch auf den Fußballplätzen nichts zu suchen", sagte FLB-Präsident Jens Kaden.