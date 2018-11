Über 700 Zuschauer verfolgten am Sonntag die Landespokalpartie in Ludwigsfelde. Die antisemitischen und angeblich auch sexistischen Beleidigungen seien laut Luckenwaldes Trainer aus einer zehn- bis zwölfköpfigen Gruppe heraus gerufen worden, die direkt hinter der Gäste-Bank gestanden habe. Der "Märkischen Allgemeinen-Zeitung" (MAZ), die als erstes über den Vorfall berichtete, gegenüber wollte Kistenmacher den genauen Wortlaut nicht wiederholen: Es wäre nicht sein Vokabular und er wolle kein Öl ins Feuer gießen. Er habe genug sensibilisiert, so dass die Ludwigsfelder darauf achten, wird er in der Zeitung am Montag zitiert.



Nach MAZ-Informationen sei offenbar, neben anderen Beleidigungen, "jüdische Drecksau" gerufen worden. Auch die Physiotherapeutin und eine Sporttherapeutin, die zum Betreuerstab des FSV Luckenwalde gehören, seien beschimpft worden. Der Landesverband wird vermutlich beide Vereine zu einer Stellungsnahme auffordern und den Fall untersuchen. Jan Kistenmacher war am Montag auf Anfrage nicht zu erreichen.