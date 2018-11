Hertha BSC hat sich am Donnerstagnachmittag in einem Testspiel mit 1:1 (0:1) von Zweitligist Erzgebirge Aue getrennt. Vor rund 500 Zuschauern im Amateurstadion des Bundesligisten in Berlin brachte Florian Krüger (28. Minute) die Gäste in Führung.

Ex-Aue-Spieler Pascal Köpke (69. Minute) erzielte in der zweiten Halbzeit den Ausgleich für die Berliner. Der Bundesligist startete in Abwesenheit zahlreicher Nationalspieler und Verletzter mit vier Spielern aus dem Stammkader in die Partie - Davie Selke, Salomon Kalou, Per Skejlbred und Fabian Lustenberger.