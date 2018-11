Den ersten Treffer des Tages erzielte Lena Petermann bereits nach 17 Minuten nach einem Eckstoß. Die ehemalige Leverkusenerin Anna Gasper erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, ehe Lara Prasnikar in der 54. Minute zum 3:0-Endstand traf.

Für die Potsdamerinnen war es der vierte Sieg in der Bundesliga in Folge. Mit der Serie arbeiteten sie sich nach mäßigem Saisonstart in die Spitzengruppe der Bundesliga vor. Weiter geht es für Turbine am kommenden Sonntag mit dem Auswärtsspiel in Duisburg, ehe am 5. Dezember der bislang ungeschlagene Tabellenführer aus Wolfsburg im Karl-Liebknecht-Stadion gastiert.