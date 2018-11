Tabellendritter, in der Liga noch ungeschlagen, Rekordetat und große Stadionpläne: Bei Union Berlin gibt es derzeit nicht viel zu klagen. Entsprechend harmonisch verlief die ordentliche Mitgliederversammlung am Mittwochabend.

Rund 1.000 Mitglieder des 1. FC Union kamen in der Sporthalle Hämmerlingstraße unweit des Stadions an der Alten Försterei zusammen. Schlechte Laune hatten sie nicht im Gepäck. Warum auch? Dem 1. FC Union geht es derzeit bestens. In der Zweiten Liga ist die Mannschaft auch nach 14 Spielen noch immer ungeschlagen und kann einen zarten Blick in Richtung Aufstieg werfen. Auch abseits vom Rasen ist Union arm an Kontroversen. Kurzum: Den Eisernen steht ein ziemlich milder Winter bevor.