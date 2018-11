Auf einmal sind die Bilder von damals wieder da. "In den schlechtesten Zeiten, da haben wir da teilweise mit 1.500 Fans gestanden", erinnert sich Dirk Thonke an frühere Stadionbesuche in Köpenick - und er sagt das mit diesem seligen Gesichtausdruck, den Fußballromantiker nur zu gut kennen.

"Ich bin nicht so'n terminorientierter Typ", sagt er an diesem Mittwochabend im Stadion An der Alten Försterei und lacht. "Mir ist am wichtigsten, dass diese soliden Verhältnisse bleiben, die wir jetzt bei Union haben." Thonkes Aussage ist ein Zugeständnis an seinen Herzensklub. Kurz zuvor hatte Stadion-Architekt Dirk Thieme auf der ordentlichen Hauptversammlung der "An der Alten Försterei" Stadionbetriebs AG erklärt, das Projekt Ausbau auf 37.000 Besucher stocke hier und da noch. Gerade das schwierige Thema Verkehr bremse.

Wer an Spieltagen rund um das Stadion unterwegs ist, kennt die Problematik. Die Tram ist überfüllt, auf den Straßen staut sich der Verkehr. Betroffen sind nicht nur Fans, sondern auch Anwohner. Also hat ein externer Gutachter mögliche Lösungen erarbeitet. In der Verlosung: Ein Parkhaus in nächster Nähe, eine Wendeschleife für die Tram oder auch ein zusätzlicher Ausgang am S-Bahnhof Köpenick. Aktuell wird der frühzeitige vorhabenbezogene Bebauungsplanentwurf von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ausgewertet, im Oktober war er für alle offen einsehbar.