Bild: imago/Chai v.d. Laage

Ihr Markenzeichen, das große Grinsen, behält sich Lückenkemper, die in Hamm geboren wurde, auch in der Folgesaison. 2016 wird sie Deutsche Meisterin über 200 Meter - für die LG Olympia Dortmund startend. Damit löst sie das Ticket für die Olympischen Spiele in Rio. Ein Traum geht in Erfüllung.